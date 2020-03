Zeven teamleden van McLaren krijgen negatieve uitslag coronatest

McLaren heeft verklaard dat de zeven teamleden die in Melbourne in quarantaine werden gedwongen, negatief hebben getest op het coronavirus. Aan de vooravond van de seizoensopening van de Australische Grand Prix trok het team uit Woking zich terug uit de race nadat een bevestigd geval van COVID-19 binnen het team werd gevonden.

In het weekend gaf McLaren een update over het individu dat positief testte, met de mededeling dat deze persoon 'goed herstelde'.

Zeven teamleden testen negatief

Een nieuwe update van McLaren meldt dat er geen verdere bevestigde gevallen binnen het team zijn, en dat het besmette lid geen symptomen meer vertoont.

"McLaren is blij om te bevestigen dat alle zeven teamleden van het raceteam die werden getest op het coronavirus, en in quarantaine zitten in Melbourne, de uitslagen die binnen zijn gekomen aan hebben getoond dat deze negatief zijn. Het gaat allemaal goed en in goede aarde. Het ene teamlid dat in eerste instantie positief testte is nu ook vrij van symptomen. De overigen teamleden, de meerderheid van ons personeel hoefde niet te worden getest op aanwijzing van de medische autoriteiten."

"In totaal werden 16 leden van het team in quarantaine geplaatst, 14 vanwege nauw contact met het teamlid dat positief testte, en een extra teamlid dat in het weekend symptomen ontwikkelde."

Het personeel van het McLaren-team zal nog een week geïsoleerd in Melbourne blijven, na de eisen van de Australische ambtenaren.

"Uit voorzorg zullen deze teamleden nog een week in afzondering blijven om de 14-daagse periode te respecteren, zoals gevraagd door de Australische medische autoriteiten. Het team wordt nog steeds ondersteund door drie leden van het management die in Australië zijn gebleven ter ondersteuning."

"Namens het team en al het personeel van McLaren in Melbourne, bedankt het team voor alle goede wensen, steun en aanbiedingen van zorgpakket leveringen, die een lange weg gaan om het moreel van het team in stand te houden."

Op dinsdag kondigde Carlos Sainz aan dat hij een test had gedaan, die een negatief resultaat opleverde.