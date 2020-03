Zware financiële gevolgen volgen op afgelasten races

Voor veel Formule 1-teams wordt de komende tijd er letterlijk een van overleven. De financiële gevolgen van het Coronavirus en de afgelasting van de komende races, gaat veel teams niet in de koude kleren zitten, vooral bij teams die het voor deze crisis al niet zo breed hadden.

De grote teams binnen de Formule 1 beschikken over megabudgetten, terwijl Haas en Williams het moeten doen met veel minder. Claire Williams gaf toe dat ze zich zorgen maakt over de financiële gevolgen die het niet kunnen racen zal hebben voor Williams.

De kleine teams hebben de inkomsten gerelateerd aan het rijden van races hard nodig. Ze ontvangen het grootste deel van hun geld doormiddel van de gereden races en verdiende punten. Otmar Szafnauer, teambaas van Racing Point, zei hierover: "We gaan ervan uit dat de pot kleiner zal zijn."

Velen geloven dat de lange wachttijd voor het aankondigen van het uitstel van de Australische GP voornamelijk te wijten was aan een argument over financiële aansprakelijkheid. "De annulering heeft veel gevolgen, waaronder financiële", bevestigt Paul Little, voorzitter van de Australische Grand Prix Corporation.

Er is meer dan alleen de races

Lewis Hamilton sprak voor de Australische Grand Prix al duidelijke taal. De Brit meende dat “geld koning” is in de Formule 1, terwijl gezondheid de prioriteit zou moeten zijn.

De FIA en de FOM zitten vandaag om tafel om verschillende scenario’s te bespreken. Het zal een lastige beslissing worden. De kleine teams zullen met een overbelaste kalender moeite hebben met het financieren van de logistiek, terwijl het voor de grote teams een hele opgave is om al het personeel op de juiste tijd op de juiste plek te krijgen.