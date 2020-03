Personeelslid Mercedes F1 positief getest in Melbourne op Coronavirus

De Grand Prix van Australië werd na lang discussiëren toch uitgesteld. Op de dag voor de eerste vrije training besloot McLaren zich terug te trekken door het Coronavirus. Het teampersoneel van alle teams werd steekproefgewijs getest op het virus, McLaren had minimaal één positieve uitslag. Uiteindelijk zitten er nu veertien teamleden in quarantaine door het virus, GPToday.net heeft van een bron te horen gekregen dat er minimaal vijf positief waren getest.

Mercedes kreeg tijdens de steekproeven geen positieve uitslag, maar na ziekteverschijnselen van één personeelslid, besloot hij zelf naar een test te vragen. Hieruit kwam een positieve uitslag, het zou dus goed kunnen dat er meer mensen in de paddock nu besmet zijn met het virus.

Liberty en de FOM grepen gelijk in, ze hebben tot aan eind mei alle Grands Prix uitgesteld of geannuleerd. Monaco zou de eerste Grand Prix zijn op de kalender die wel door zou kunnen gaan, maar daar wordt door een expertise team naar gekeken.

Mercedes liet op Twitter het volgende weten:

A special thanks to our fans both in Melbourne and around the world for the support in these uncertain times ❤



We share your disappointment. We recognise your frustration. But we appreciate the understanding you have shown 🙏



Now more than ever, we are #DrivenByEachOther pic.twitter.com/vpWT5za4Hu