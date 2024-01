Glock denkt dat Schumacher een goede teambaas was geweest

Het was afgelopen week precies tien jaar geleden dat Michael Schumacher zwaargewond raakte bij een ski-ongeval. Hoe het nu gaat met de Duitse racelegende, is niet duidelijk. Timo Glock heeft alleen maar mooie herinneringen aan Schumacher, hij denkt dat zijn landgenoot een goede teambaas zou zijn.

Schumachers toestand wordt door zijn familie privé gehouden. Iedereen respecteert deze beslissing en er wordt dan ook weinig over zijn gezondheid gespeculeerd. Mensen vragen zich wel af wat Schumacher zou hebben gedaan als hij het ongeluk niet zou hebben gehad. Veel kenners denken dat de Duitse zevenvoudig wereldkampioen dan gewoon had rondgelopen in de paddock. Men mist hem nu vooral.

De Duitse voormalig Formule 1-coureur en analist Timo Glock heeft veel mooie herinneringen aan Schumacher. In gesprek met BettingSites deelt Glock dat hij regelmatig schaakte met Schumacher. Hij denkt tevens dat Schumacher een geweldige teambaas zou zijn geweest: "Hij zou sowieso in de paddock zou geweest, misschien als analist. Ik weet het niet. Hij zou niet de expert voor de camera zijn geweest. Ik denk dat hij wel interviews zou doen, maar hij zou zeker werken in zijn sport. Dat zou zijn positie zijn. Misschien zou hij niet direct teambaas worden, maar later misschien wel. Hij zou daar geschikt voor zijn, omdat hij precies weet wat je nodig hebt."