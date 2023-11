Glock vindt Verstappen qua talent gelijkwaardig aan Schumacher

Max Verstappen maakt momenteel veel indruk in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur veroverde eerder dit jaar zijn derde wereldtitel en men vergelijkt hem dan ook met de grootste coureurs uit de geschiedenis van de sport. Timo Glock denkt dat Verstappen qua talent zelfs gelijkwaardig is aan Michael Schumacher.

Verstappen wordt veelvuldig vergeleken met de grootheden uit de geschiedenis van de Formule 1. De Nederlander is dit jaar bezig met een extreem indrukwekkend seizoen waarin hij al veel records heeft gebroken. Onder meer het record van de meeste zeges op rij, de meeste zeges in één seizoen en het hoogste winstpercentage in één seizoen staan nu op zijn naam. Verstappen ontvangt hier veel complimenten voor.

Moeilijk

Ook voormalig Formule 1-coureur Timo Glock twijfelt er niet aan dat Verstappen één van de beste coureurs ooit is. Hij vindt het echter lastig om hem te vergelijken met recordkampioen Michael Schumacher. In gesprek met LuckyBlock legt Glock zijn mening uit: "Het is moeilijk om te zeggen wie er zou winnen tussen Verstappen en Schumacher. Ik probeer coureurs van verschillende generaties niet met elkaar te vergelijken."

Gelijkwaardig

Toch ziet Glock wel een aantal overeenkomsten tussen Verstappen en Schumacher. De Duitse coureur wil deze opvallende zaak wel delen: "Schumacher was de absolute top in zijn tijd, net zoals Max dat nu is. Ik zou zeggen dat ze qua talent gelijkwaardig zijn, dus in die zin zijn ze goed te vergelijken. Michael domineerde de sport en Max doet dat nu. Ze weten allebei het hele jaar gemotiveerd te blijven. Ze zijn gefocust op de kleinste details! Wie zou winnen, zou per dag verschillen, maar ik denk wel dat ze elkaars gelijken zijn."