Glock waarschuwt Formule 1: "In Abu Dhabi was iedereen ziek"

De Formule 1-kalender was dit jaar overvol. De coureurs en teammedewerkers vlogen de hele wereld over om te kunnen racen. Het zorgde voor veel kritiek, want het was fysiek bijna niet te doen. Volgens Timo Glock was vrijwel iedereen ziek tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi.

Er werden dit jaar 22 Grand Prix-weekenden verreden. Tijdens een aantal van deze raceweekenden werden er ook nog eens sprintraces verreden. Het zorgde voor een enorme werkdruk bij de coureurs en de teams, ook de vormgeving van de kalender was bijzonder. Het seizoen werd namelijk afgesloten met een double header bestaand uit Las Vegas en Abu Dhabi. Dat zorgde voor veel fysieke problemen.

Volgend jaar staan er nog meer races op de planning. Voormalig Formule 1-coureur Timo Glock vindt dat er ingegrepen moet worden. Bij BettingSites geeft hij aan wat hij aantrof in Abu Dhabi: "De limiet moet echt op 20 of 21 races liggen. Vergeet niet dat er voor het seizoen ook nog een test in Bahrein is. Voor de monteurs is dat slopend. Ik heb in Abu Dhabi niemand gezien die niet ziek was. Na de problemen op de vrijdag in Las Vegas werd het weekend erg lang. Iedereen vloog van het koude Vegas naar Abu Dhabi, waar het dertig graden was."