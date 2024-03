Steun voor Alonso: "Hij gebruikt de grijze gebieden"

Fernando Alonso ontving afgelopen weekend een opmerkelijke tijdstraf in Melbourne. Hij remde in de slotfase eerder dan verwacht, George Russell zag dit niet aankomen en de Brit crashte hard. Volgens Timo Glock maakte Alonso slim gebruik van de grijze gebieden van de reglementen.

Alonso en Russell vochten ronden lang een stevig duel uit. In de absolute slotfase van de race schoot Russell echter snoeihard van de baan af. De schade aan zijn Mercedes was groot en hij sloeg net niet over de kop. Beide coureurs moesten zich melden bij de stewards en daar werd besloten om Alonso een tijdstraf van twintig seconden te geven. Alonso was het hier niet mee eens, maar de stewards vonden dat het gevaarlijk rijgedrag was.

Veel coureurs en kenners zijn het niet eens met de straf van Alonso. Volgens velen hoort dit simpelweg bij het racen. Ook voormalig Formule 1-coureur Timo Glock twijfelt. De analist legt zijn mening uit aan de Duitse tak van Sky Sports: "Fernando gebruikt altijd zijn ellebogen. Ik denk dat hij exact wist wat hij aan het doen was. Het was zijn idee om Russell te verrassen, hem af te remmen en dat heel vroeg op het gas te gaan om een gat te creëren. Het was echter zo extreem dat Russell het niet verwachtte. Alonso gebruikte de grijze gebieden om er een voordeel uit te halen."