Is Hamilton zijn talent verloren? "Wat een waanzin"

Lewis Hamilton eindigde dit jaar als derde in het wereldkampioenschap in de Formule 1. De Britse zevenvoudig wereldkampioen kende echter geen goed seizoen, hij won geen enkele Grand Prix. Volgens Timo Glock is het echter niet zo dat Hamilton zijn talent kwijt is geraakt.

Hamilton won dit jaar voor het tweede seizoen op rij geen Grand Prix. De Britse Mercedes-coureur worstelde vooral met zijn auto en hij presteerde ook zeer wisselvallig. Hamilton kon tot zijn eigen teleurstelling de Red Bulls niet bijhouden, maar hij kon wel leven met zijn resultaat. Critici stellen dat Hamilton wat minder goed is geworden, volgens sommigen is hij zelfs een beetje van zijn talent verloren.

Niet iedereen kan zich in die beweringen vinden. Voormalig Formule 1-coureur Timo Glock vindt dit namelijk enorme onzin. De Duitser moet lachen als bij in gesprek met BettingSites wordt geconfronteerd met deze bewering: "Ik moet er wel een beetje van lachen dat mensen zeggen dat Lewis zijn talent is verloren. Dat is echt complete waanzin. Hoe zou dat überhaupt kunnen? Dat is onmogelijk en dat is zeker niet het geval. Misschien gebeurt dat als hij de vijftig is gepasseerd. Lewis heeft alles nog in zich om alweer wereldkampioen te worden in de sport."