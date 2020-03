Red Bull-teambaas Christian Horner: "Uitgesloten dat we volgende week in Bahrein racen"

De start van het Formule 1-seizoen 2020 is voorlopig uitgesteld tot nader order. Het is nog onduidelijk wanneer er begonnen zal worden aan het nieuwe seizoen en vooral waar dat zal zijn. Twee weken geleden tijdens de testsessie in Barcelona werden er nog wat grappen gemaakt dat de Dutch GP in Zandvoort wel eens de seizoensopener kon gaan worden, maar ook dat lijkt eerder een utopie dan realiteit.

Bij Red Bull Racing is men zwaar teleurgesteld. Het Oostenrijkse team wilde dolgraag met Max Verstappen racen, ook omdat het hoge verwachtingen heeft van de RB16 en zichzelf een goede kans toedichtte op de overwinning in Melbourne.

Ook GP Bahrein geschrapt

De Australische Grand Prix gaat niet door, en dat geldt ook voor de race in Bahrein volgende week, zo vertelt Christian Horner: "Het is onvermijdelijk dat er nog meer races niet door zullen gaan. Wij vliegen terug naar Europa met het hele team. Het is uitgesloten dat Bahrein volgende week door zal gaan."

"Een aantal teams hadden zich op het laatste moment bedacht en wilden ineens niet racen. Hierdoor had Liberty (Chase Carey) geen andere keus dan de race af te blazen."