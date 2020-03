Ralf Schumacher komt met aparte uitspraak: "Formule 1 is groener dan Formule E"

De maatregelen die de Formule 1 heeft getroffen om de schade aan het milieu te beperken, overtreffen nu al die van de Formule E, zo beweert ex-Formule 1-coureur Ralf Schumacher. De meervoudig racewinnaar verklaarde dat autofabrikanten "verbaasd zijn" over de milieuimpact van de volledig elektrische koningsklasse. In de Formule E rijden onder andere Nyck de Vries en Robin Frijns.

"Als je kijkt naar de dieselgeneratoren die ze (de Formule E-teams red.) gebruiken om hun krachtige accu's op te laden, dan garandeer ik bijna dat de Formule 1 beter is", vertelde hij aan de krant Münchner Merkur.

Elektrische auto’s hebben een accu ingebouwd, die snel energie kan overbrengen, die zorgt voor een zeer snelle acceleratie. De Duitser zei dat elektrische technologie fascinerend is waar de teams gebruik van maken: "Maar ik heb het gevoel dat de fabrikanten zich, ook onder politieke druk, haasten naar technologie die nog niet volledig is doordacht.” Zo kunnen de autofabrikanten die meestrijden in het kampioenschap, niet alleen hun macht tonen, maar ook de automarkt voor elektrische auto’s verder ontwikkelen.

Onlangs kondigde de Formule 1 en Liberty aan dat het in 2030 klimaatneutraal wil zijn: "Ik denk dat de Formule 1 heeft ingezien dat hij groener en efficiënter moet zijn", aldus Schumacher. "Ze stellen klimaatdoelen en praten over koolstof neutrale biobrandstof, wat ik een geweldig idee vind", voegde de voormalige Williams- en Toyota-coureur toe.

De broer van Michel Schumacher herhaalde ook soortgelijke opmerkingen van Lewis Hamilton, die suggereren dat de Formule 1 het ideale onderzoeksplatform is om het snelste te zijn met duurzame nieuwe technologieën. "De ervaring die de engineers opdoen in de Formule 1 en de ongelooflijk efficiënte nieuwe technologie die daar kan worden getest, is van onschatbare waarde voor de relevante bedrijven.”