F2- en F3-teams in problemen door Coronavirus in Bahrein

De Formule 2 en 3-teams verkeren in problemen. Nadat er al een coureur in quarantaine gehouden werd, zijn nu ook de teams in een trechter gekomen.

De teams zouden gaan vliegen met Lufthansa, een grote vliegmaatschappij, naar Bahrein. De luchtvaartmaatschappij heeft alle vluchten nu gecanceld, wat betekent dat alle personeelsleden en coureurs niet naar Bahrein kunnen afreizen. Er zijn natuurlijk wel andere maatschappijen die vliegen naar Bahrein, maar voor de teams die wat kleiner zijn, is het een lastige klus om nu nog een andere maatschappij te kiezen.

Wat precies de gevolgen zullen zijn, is niet bekend. Het zal zeker invloed hebben op de aantal coureurs en auto's die op de grid zullen verschijnen tijdens het openingsweekend voor de klassen onder de Formule 1.