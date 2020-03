Bernie Ecclestone over Ferrari-motor: "Ze hebben vals gespeeld in 2019"

De FIA heeft met Ferrari een geheime overeenkomst gesloten nadat het overkoepelend orgaan de motor van het Italiaanse team heeft onderzocht. De materie was dermate complex dat het de regels duidelijker heeft opgesteld en met de overeenkomst een einde aan de hele saga wilde maken.

Het leidde echter tot grote onrust binnen de paddock, zo erg dat ze zeven teams die niet met een Ferrari-motor rijden mogelijk een rechtszaak willen beginnen tegen de FIA omdat ze de geloofwaardigheid in twijfel trekken. Vandaag was de deadline volgens Helmut Marko aangezien de teams duidelijkheid willen.

De FIA heeft verklaard er alles aan te doen haar positie te behouden. Er zijn echter veel reacties in de paddock die wijzen naar de FIA als kwade genius en het spel wordt hoog gespeeld.

Advies van Ecclestone

Ook voormalig F1-topman Bernie Ecclestone laat deze kwestie niet los en komt al enkele dagen met pittige reacties. Ook nu is hij vrij helder tegenover Auto Bild, en herhaalt hij eigen de woorden van Max Verstappen vorig jaar: "Het lijkt erop dat Ferrari met zijn motor in 2019 vals heeft gespeeld. In dat geval zouden ze gediskwalificeerd moeten worden en het prijzengeld zou moeten worden herverdeeld onder de andere teams."

"Ik zou als ik die zeven teams was een helder en open onderzoek eisen van de FIA. En als zij dat niet willen of kunnen uitvoeren dan had ik tegen de FIA gezegd 'dan geef je die motor maar aan ons, dan laten wij onze eigen engineers ernaar kijken!'."