Helmut Marko: "Als Mercedes DAS gaat gebruiken dienen wij protest in"

Tijdens de wintertests in Barcelona kwam Mercedes met een truc uit de hoge hoed. Het zogeheten DAS kwam tevoorschijn. Coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas kunnen hun stuur naar zich toe trekken of van zich af duwen waardoor de stand van de voorwielen veranderen.

Volgens Auto Bild-journalist Ralf Bach is het echter een serieuze optie dat Red Bull Racing opnieuw zal protesteren bij de FIA. Gisteren werd bekend dat het protest van Red Bull tegen Mercedes al ervoor heeft gezorgd dat de W11 illegaal werd verklaard en het Duitse team haar wagen moet aanpassen.

Red Bull zal protesteren tegen DAS

Helmut Marko van Red Bull laat het daar niet bij, zo verklaarde hij tegenover Ralf Bach. De Oostenrijker is er zeker van dat het DAS-systeem van Mercedes niet aan de reglementen voldoet. Als het Duitse team het systeem gaat gebruiken in Melbourne tijdens het eerste Grand Prix-weekend van het F1-seizoen zal er een protest komen.

Tegenover Auto Bild vertelde Marko: "Volgens ons perspectief voldoet het systeem niet aan de reglementen. Als Mercedes het gaat gebruiken in Melbourne zullen wij zeker protest in gaan dienen. Onze advocaten controleren nu of het DAS-systeem legaal is."

Renault wil ook protest aantekenen

Er gaat mogelijk ook een tweede protest aangetekend worden. Het team van Renault bereid een protest voor om tijdens de komende dagen haar pijlen te richten op Racing Point. Het Franse team vermoed dat Racing Point veel onderdelen van Mercedes heeft gekopieerd, zelfs technische oplossingen 1 op 1 heeft overgenomen, en dat is tegen de regels van de F1.

Mercedes lost motorproblemen op

Het lijkt er echter ook op dat Mercedes de problemen die het had tijdens de wintertests met de motoren inmiddels heeft weten op te lossen. Dat zou een opluchting zijn voor Mercedes zelf, maar ook voor Racing Point en Williams die allebei klantenmotoren afnemen. Of het gevolgen heeft voor de prestaties van de Mercedes-teams is nog niet bekend.

