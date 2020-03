Mercedes W11 blijkt illegaal en moet wagen aanpassen voor Melbourne

Het team van Mercedes gooide in Barcelona opnieuw hoge ogen door stabiele en snelle rondetijden te rijden tijdens de wintertests. De verwachting is dan ook dat het Duitse team weer de dienst uit zal maken in 2020.

Toch heeft het team wat werk te doen zo blijkt volgens Auto Motor und Sport. Het Duitse magazine maakt melding van een illegaal onderdeel op de W11 tijdens de wintertests, waardoor het team van Toto Wolff de wagen de komende dagen zal moeten aanpassen.

DAS-systeem

Het begon allemaal met het DAS-systeem, waarbij coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas aan hun stuur konden duwen en trekken. Er is al veel over gezegd en geschreven waarbij Helmut Marko meteen riep dat het illegaal was en dat hun advocaten naar de innovatieve vinding zouden kijken.

Waar Red Bull ook iets heeft gezien is de remmen bij de achterwielen. De kappen die voor ventilatie zorgen zouden illegaal zijn en Red Bull Racing heeft dit bij de FIA aangekaart. De autosportfederatie heeft ernaar gekeken en in een verklaring duidelijk gemaakt dat Mercedes het onderdeel nog voor de vrije training in Melbourne moet aanpassen.

Hoewel de regelgeving iets onduidelijk bleek, zo meldt de FIA, wil het toch verduidelijking maken. Volgens de reglementen mogen ventilatiekanelen zich namelijk slechts binnen een gebied van 160 millimeter tussen het asfalt en de as van het achterwiel bevinden. Mercedes is hierdoor genoodzaakt de constructie direct aan te passen.

Dit geldt overigens ook voor Racing Point met hun 'roze Mercedes'. Het team van Lawrence Stroll had eenzelfde constructie en moet eveneens de aanpassing doorvoeren.

Hoewel het een kleine tik is die Red Bull uitdeelt aan Mercedes blijkt het Oostenrijkse team vol op de huid van de concurrent te zitten. Hiermee is de strijd om de wereldtitel al begonnen voordat er een race gereden is in 2020.