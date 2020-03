Abiteboul bang dat teamleden coronavirus krijgen tijdens vliegen

Het coronavirus houdt de F1-wereld al enkele weken in zijn greep. Waar de wintertesten begonnen in Barcelona op 19 februari was er nog niet heel veel aan de hand, maar inmiddels zijn de zorgen toch een stuk groter geworden.

F1 GP Australië en Bahrein gaan door

De Grand Prix van Australië gaat gewoon door, inclusief fans op de tribune. De Grand Prix van Bahrein zal ook doorgaan, zo heeft de organisatie afgelopen weekend bekend gemaakt, maar dan wel zonder fans.

De Grand Prix in Vietnam zou haar debuut krijgen maar het blijft afwachten of deze race door zal gaan. Chase Carey zou na de Grand Prix in Melbourne meteen naar Vietnam vliegen om de stand van zaken te bekijken en tot oplossingen te komen met de lokale overheid.

Wel is bekend dat veel teamleden van de meeste teams liever niet naar Vietnam gaan omdat in de dorpen rondom het circuit veel mensen besmet zijn met het coronavirus.

Abiteboul is bang

Alle vrachten met spullen van de Formule 1-teams zijn inmiddels in Melbourne. Diverse coureurs zitten momenteel in het vliegtuig of zijn net gearriveerd. De meeste teamleden komen ook vandaag of morgen aan, iets waar Cyril Abiteboul zich zorgen over maakt.

De Renault-teambaas werd door Canal Plus gevraagd naar de situatie rondom het coronavirus: "Ik maak me zorgen en ben best bang. Ik stuur op dit moment mijn personeel de weg op, die zitten allemaal in vliegtuigen en ander openbaar vervoer. Wie weet wat er dan allemaal gebeurt, misschien raakt er iemand wel geïnfecteerd met het coronavirus, en dan? Ik denk dat de Formule 1 hier veel te licht over denkt en laks mee omgaat."

"We moeten verantwoordelijk zijn maar de sport zou ook zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. Ik wil graag dat we gaan racen maar ik wil geen enkel risico nemen."

Als alles volgens plan verloopt zullen Daniel Ricciardo en Esteban Ocon komende zondag aan de start staan in Melbourne tijdens het nieuwe F1-seizoen. Komende woensdag zal het team echter eerst haar kleuren voor 2020 op de wagen onthullen.