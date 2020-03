Josef Newgarden: "F1 kijkt neer op Amerikaanse coureurs"

Tweevoudig en regerend Indycar-kampioen Josef Newgarden denkt dat de wereld van de Formule 1 'neerkijkt' op Amerikaanse coureurs. De 29-jarige coureur uit Tennessee, die de Indycar-titel won in 2017 en 2019, had een mislukt seizoen in de GP3 in 2010 en begon zijn opmars door in de Amerikaanse racerij en kwam hierdoor uiteindelijk terecht in de Indycar.

Newgarden gaf aan de New York Times toe dat hij altijd al van plan was om in de Formule 1 terecht te komen: "Ja, zeker. Toen ik 17 was, moest ik naar Europa. Ik wilde daar blijven en proberen de Formule 1 te halen. Ik heb het echt goed gedaan, maar na mijn tweede jaar raakte het geld op."

Nog steeds dromen van F1

Hij geeft toe dat hij nog steeds over de F1 droomt, maar denkt dat de houding van topfiguren van de autosport het probleem is.

"Ik zou graag nog eens Formule 1 willen rijden. Maar tegenwoordig is het voor elke Amerikaan een beetje moeilijk. Er is een Formule 1-bubbel in Europa. Ik zal eerlijk zijn, ze kijken daar een beetje op Amerikanen neer. Het is echt dom. Er is Amerikaans talent en als ze op het juiste moment die talenten in de juiste wagens hadden gezet, dan hadden ze kampioenschappen kunnen winnen. Zonder problemen."

Indycar comptitiever dan F1

Uiteindelijk is de Indycar competitiever dan de F1 en is daar meer mogelijk. Het veld ligt dichter bij elkaar en draait niet om 2 of 3 topteams: "Formule 1 is erg blits en glamoureus, maar als je niet in een Ferrari of Mercedes zit, kun je net zo goed niet komen opdagen. Er is geen enkele kans dat je de race gaat winnen. Dat is demoraliserend", zei hij.