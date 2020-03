Sette Camara reservecoureur van Red Bull Racing en AlphaTauri

De Braziliaan Sergio Sette Camara is aangekondigd als test- en reservecoureur van zowel Red Bull Racing als Scuderia AlphaTauri. De 21-jarige coureur maakte in het verleden al eens eerder deel uit van de Red Bull-familie en keert dus nu terug in de reserverol voor beide teams.

Naast Sette Camara is ook nog steeds Sebastien Buemi actief voor beide teams als reservecoureur. Buemi is echter al heel wat jaren actief in deze rol, naar tevredenheid van Red Bull, waar hij mede zorgt voor de doorontwikkeling van de Red Bull-wagens.

Blij met deze kans

In een eerste reactie vertelde de Braziliaan Sette Camara: "Ik ben enorm blij dat ik weer toe mag treden tot de Red Bull-familie en hierdoor officieel test- en reservecoureur ben in 2020 van zowel AlphaTauri als Red Bull Racing, naast Sebastien Buemi. Ik kijk al Formule 1 sinds ik 5 jaar oud ben en ben enorm blij dat ik deze grote kans heb gekregen."

Punten superlicentie

Een ander belangrijk aspect om eventueel te kunnen invallen zijn het nodige aantal punten voor een F1 superlicentie. Daar beschikt Sette Camara over, zo meldt Red Bull. Deze punten behaalde hij door afgelopen jaar als vierde te eindigen in het Formule 2-kampioenschap, waardoor hij in ieder geval in de F1 mag racen als bijvoorbeeld Max Verstappen of Alexander Albon niet kunnen starten.

Sette Camara zal tevens tijdens alle Grands Prix aanwezig zijn tijdens het seizoen van 2020 en helpen met werk in de simulator in Milton Keynes. Daarnaast zal hij vooral in worden gezet tijdens de demonstraties die Red Bull geeft met oude F1-wagens.