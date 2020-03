Kimi Raikkonen: "Waarom moet ik mij zorgen maken om het coronavirus?"

Veel Formule 1-coureurs en andere teamleden maken zich zorgen om de grote verspreiding van het coronavirus. Teamleden die wij in Barcelona tijdens de wintertests spraken staan niet te springen om naar landen als Vietnam te gaan waar het virus in de dorpen rondom het circuit om zich heen slaat.

Pierre Gasly

Dat coureurs veel informatie opzoeken is logisch. Zo was van Pierre Gasly te zien dat hij op Google informatie opzocht over het coronavirus in Melbourne. Dat was te zien in een tabblad dat open stond van een screenshot dat hij deelde op Instagram.

Kimi Raikkonen

Er zijn natuurlijk ook coureurs die zich niet echt druk kunnen maken om het virus. Kimi Raikkonen is zo iemand die de commotie niet echt volgt: "Als je de neiging hebt om je zorgen te maken over dat soort dingen, denk ik dat het beter is om thuis te blijven. Er zijn sommige dingen die je niet kunt controleren", vertelde de Fin aan Ilta Sanomat.

Wat het virus zelf betreft, voegde Raikkonen eraan toe: "Er zijn zoveel dingen die het virus beïnvloeden, zoals wat voor medische zorg je hebt, wat je gezondheidstoestand is, hoe oud je bent."

En op de vraag hoe de F1 moet reageren op de situatie, zei hij: "Daar kan ik niks over zeggen, het is niet onze beslissing, het is hun beslissing."

Carlos Sainz

Ook zijn Spaanse collega Carlos Sainz maakt zich niet al te druk. De McLaren-coureur volgt het standpunt van Raikkonen: "Ik doe op dit moment geen gekke dingen. Ik gedraag mij normaal en dat zal ik ook blijven doen. Er zullen zeker maatregelen zijn voor de eerste races en het is goed voor de fans om een beetje meer voorzichtig te zijn."

"Op dit moment moeten we wachten. Ik heb alleen contact met de dokter en de mensen die ons vertellen goed voor jezelf te zorgen, je handen te wassen, minder direct contact met andere mensen, de gebruikelijke dingen", voegde hij eraan toe.

De eerste teamleden van de meeste F1-teams zijn ook al gearriveerd in Melbourne, net als de eerste vrachtladingen met spullen voor de pitboxen. Vandaag komen de eerste vrachten aan, morgen en zondag volgt de rest zoals de wagens van alle teams.