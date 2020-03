Jan Lammers: "Max Verstappen is de Messi van de autosport"

De Grand Prix van China is afgelast vanwege het coronavirus en ook de races in Bahrein en Vietnam staan op de tocht. Volgend weekend is de eerste F1-race van het seizoen, in Australië, en ook daar zijn nog lichte twijfels over, al is het vermoeden dat deze race wel plaats zal vinden.

Niet op zaken vooruit lopen

Mochten Bahrein en Vietnam ook niet doorgaan vanwege het coronavirus is de Dutch GP op Circuit Zandvoort niet de vijfde maar de tweede race op de F1-kalender. Racedirecteur Jan Lammers van de Dutch GP wil niet op de zaken vooruit lopen maar lijkt zich niet direct zorgen te maken: "Wij moeten dit aan het inzicht van het RIVM overlaten. Ik snap dat de wereldgezondheid boven een sportevenement gaat, maar het heeft geen enkele zin op zaken vooruit te lopen. Ik begreep dat de autosalon in Genève is afgelast, maar dat is indoor en dat ligt wat gevoeliger. Zandvoort is een openluchtevenement en dan is er iets meer speling."

Wat Lammers echter wel lijkt te vergeten is dat alle andere Grands Prix ook in de open lucht worden verreden en het vooral gaat om de risico's die F1-teamleden lopen tijdens het reizen en verblijf in hotels.

Kombochten voldoen absoluut aan verwachtingen

Max Verstappen was afgelopen woensdag de eerste F1-coureur die op het vernieuwde Circuit Zandvoort rondjes mocht rijden. In de RB8 reed de Nederlander de pits uit, waarna op start-finish Jan Lammers stond te wachten met een Nederlandse vlag. Hiermee gaf hij het startsein aan Verstappen en was het vernieuwde circuit officieel geopend.

Jan Lammers is enorm blij met de kombochten op Zandvoort, zo laat hij weten aan het Algemeen Dagblad: "Ik heb woensdag na Max Verstappen ook mijn eerste rondjes mogen rijden op het circuit en ik ben laaiend enthousiast. De twee nieuwe kombochten voldoen absoluut aan de verwachtingen. De architect voorspelde dat in de kom van de Hugenholtzbocht auto’s naast elkaar op dezelfde snelheid kunnen rijden en tot mijn verrassing is dat zo. Er zijn meer lijnen die je kunt volgen en die zijn even snel. Dat is precies wat we beoogden, want dan kun je dus inhalen."

Volle snelheid door Arie Luyendijk-bocht

Vooral de laatste bocht op het circuit moet voor spektakel gaan zorgen in de Noord-Hollandse duinen. De speciale kombocht die is gemaakt moet ervoor zorgen dat twee F1-wagens naast elkaar kunnen rijden en hier goede inhaalacties kunnen komen op het rechte stuk: "Daar zie ik ze ook zij aan zij doorheen gaan op volle snelheid. Het geeft de coureurs de kans om vlak voor de Tarzanbocht een inhaalactie te maken. Het circuit kenmerkte zich door de duinen al door natuurlijke hoogteverschillen en dat is nu extra geaccentueerd. We hebben hier een bijzonder circuit liggen."

Max Verstappen is Messi

Tot slot vergelijkt Jan Lammers, die zelf in 5 seizoenen actief was in de Formule 1, onze nationale trots Max Verstappen met Lionel Messi: "Max Verstappen is de Messi van de autosport, dat is gewoon zo. Het publiek heeft hoge verwachtingen, maar die staan in de schaduw van de verwachtingen die Max van zichzelf heeft. Hij wil hier absoluut winnen."