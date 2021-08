Ook Jan Lammers roept fans op zich te gedragen

Jan Lammers roept Max Verstappen-fans op zich te onthouden van het uitjouwen van Lewis Hamilton tijdens de Nederlandse Formule 1 Grand Prix op Zandvoort van begin september. Ook Damon Hill zei in soortgelijke bewoordingen te hopen dat Oranjefans het boegeroep achterwege laten.

In Hongarije zaten eveneens veel fans van Max Verstappen langs de baan. Het publiek toonde onvrede over Hamilton door hem uit te fluiten. Hamilton werd na het behalen van de polo position uitgejouwd door het publiek en er klonk boegeroep.

Respect

Voormalig F1-coureur en sportief directeur van de Grand Prix van Nederland Jan Lammers dringt er bij op Zandvoort verwachte menigte op aan dat er meer respect getoond dient te worden voor een zevenvoudig wereldkampioen.

"Als Hamilton naar Nederland komt voor de Grand Prix, zorg er dan voor dat hij met respect wordt behandeld in plaats van dit vulgaire gejoel", meldt Lammers in De Telegraaf. "Toon je fatsoen als hier een zevenvoudig wereldkampioen komt. Daar mogen we trots op zijn. Het is ronduit asociaal en onverstandig om 'boe' te roepen.

Lammers voegt er aan toe: "Respect is iets dat je moet tonen als je het voor jezelf wilt krijgen. Als autosportliefhebbers moeten we laten zien dat we beter met deze situatie omgaan. Zorg ervoor dat andere mensen zich niet hoeven te schamen."

Het gejoel volgde na Verstappen's crash op Silverstone. Hamilton vierde uitbundig zijn overwinning, terwijl Max Verstappen nog voor uitgebreide medische controles in het ziekenhuis in Coventry was. Hamilton tikte Verstappen in Copse Corner op het achterwiel aan, waarna de Nederlander met hoge snelheid van de baan vloog.

Maak Verstappen trots

Lammers richt zich in De Telegraaf rechtstreeks tot de fans: "Ben jij een aanhanger van Max Verstappen? Doe dan dingen die hem helpen en waar hij trots op kan zijn. Ik weet dat het onmogelijk is om iemand te vergeven die zijn fout niet toegeeft, maar Max is er bovenuit gestegen en jij ook."

Lammers sluit positief af: "Er zijn nog veel races en geweldige gevechten op de baan. Laten we de gevechten daar ook laten plaatsvinden."

Na de zomerpauze gaat de F1 volop verder. Lewis Hamilton en Max Verstappen nemen het allereerst tegen elkaar op in de Belgische Ardennen. De Grand Prix op Spa-Francorchamps is eind deze maand.