Red Bull Racing annuleert alle bezoeken aan fabriek tot en met 30 april

Het coronavirus brengt steeds meer problemen met zich mee in de Formule 1-wereld. Na dat Ferrari en AlphaTauri besloten om geen bezoekers in hun fabriek toe te laten vanwege het coronavirus, heeft ook Red Bull Racing alle bezoeken geannuleerd.

Het coronavirus treft veel team, vooral de Italiaanse teams. Er geldt een inreisverbod in verschillende landen, zoals Bahrein en Australië. De teams kunnen hierdoor moeilijk naar de landen afreizen. De Grand Prix van China is al geannuleerd vanwege het gevaarlijke virus. Het doorgaan van de overige Grand Prix wordt per dag bekeken.

Via een mail laat het team van Red Bull Racing weten geen risico te willen nemen.

"Door de uitbraak van het COVID-19, heeft Red Bull Racing de moeilijke beslissing genomen om alle Factory Tours te annuleren die gepland staan vóór en op 30 april. Deze beslissing is niet zo maar genomen, maar is genomen in het belang van de veiligheid voor zowel onze gasten als onze medewerkers, want het is duidelijk dat dit een snel veranderende en gevaarlijke situatie is. We volgen de ontwikkelingen voortdurend en houden u op de hoogte. Aangezien het zeer onwaarschijnlijk is dat tours in deze periode alsnog worden gegeven, verzoeken we u vriendelijk om via het bijgevoegde formulier uw voorkeursoptie te melden."

De bezoeker kan kiezen uit: Een cadeaubon die geldig is tot september 2021 of een volledige terugbetaling. Het Red Bull Racing-team sluit passend af: "We willen onze oprechte excuses aanbieden voor de annulering van uw tour en we hopen dat we u in de nabije toekomst in onze fabriek in Milton Keynes mogen verwelkomen.

Met wiiings,

Het Red Bull Racing Hospitality Team"