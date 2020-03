Max Verstappen bang voor veel stress tijdens Dutch Grand Prix

Op 1, 2 en 3 mei is de eerste Dutch Grand Prix sinds 35 jaar weer een feit. De Grand Prix van Nederland staat als vijfde Grand Prix op de F1-kalender maar door het wegvallen van de Grand Prix in China staat Zandvoort nu als vierde op de lijst. Er zijn echter door het coronavirus ook problemen met Bahrein en Vietnam waardoor het zomaar kan zijn dat na Australië de Dutch Grand Prix in Zandvoort als tweede race dit seizoen verreden zal worden.

Stressvol weekend bij Daniel Ricciardo

In een korte vooruitblik op de Dutch Grand Prix zegt Max Verstappen dat hij bang is voor veel stress tijdens het weekend in Zandvoort. Hij refereert onder andere aan zijn voormalig teamgenoot Daniel Ricciardo, die tijdens de Australische Grands Prix altijd extreem belast werd. Verstappen spreekt over 'PR-overbelasting'.

De 22-jarige Nederlander vertelde aan het Duitse RTL: "Ik zag het elke keer dat we in Melbourne waren. Het was behoorlijk zwaar voor hem. Ik wil absoluut niet in die situatie terecht komen.Uiteindelijk ben ik er om een goed resultaat te rijden. Dat is het belangrijkste."

Verstappen zei dat hij hoopt dat zijn legioen van beruchte en prikkelbare Nederlandse fans zullen begrijpen dat hij zich moet concentreren. "Het wordt een geweldig weekend, maar ze moeten ook begrijpen dat ik me moet concentreren om een geweldig weekend voor mezelf en het team te kunnen hebben."