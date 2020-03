Leclerc geeft Max Verstappen gelijk: "Lewis Hamilton is geen God en niet onverslaanbaar"

Charles Leclerc tekende verrassend een meerderjarig contract bij Ferrari. De coureur uit Monaco reed vorig seizoen voor het eerst in dienst bij de Scuderia en verraste de Italiaanse renstal. Hij moet het opnemen tegen viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel, die nog geen contract heeft voor na dit seizoen. Leclerc zegt dat hij blij zou zijn als Ferrari Sebastian Vettel voor 2021 inschrijft op de lijst van Formule 1-coureurs.

Er zijn veel geruchten over de toekomst van de Duitser. Hij zou met pensioen kunnen gaan of naar Red Bull. Ferrari zou dan Carlos Sainz of Daniel Ricciardo aantrekken, maar het lijkt erop alsof teambaas Mattia Binotto van plan is om Vettel na zijn aflopende contract te houden.

Leclerc vertelt tegenover de krant Il Resto del Carlino: "Ik voel me erg goed met Seb. Ik geloof dat we de juiste balans in onze relatie hebben gevonden. Daarna is het aan mij om de beste coureur te zijn binnen ons team."

De twee konden het vorig seizoen goed vinden, op een aantal momenten na. Uit de Netflix-serie bleek dat de twee coureurs van de Scuderia zelfs best hecht waren. Of Vettel ook naast de Monegask zal gaan rijden in 2021, is de beslissing van het management meent Leclerc. "Dit zijn beslissingen die bij het management van Ferrari horen en ik zal ze respecteren. Ik zou willen toevoegen dat ik op mijn leeftijd nog veel kan leren van verschillende teamgenoten."

Lewis Hamilton is geen God

Leclerc werd ook gevraagd naar de recente uitspraak van Red Bull Racing-coureur Max Verstappen dat zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton van Mercedes "niet God" is. Hamilton sloeg terug en verklaarde dat de opmerkingen van Verstappen een teken van jaloezie waren. Leclerc zei: "Max heeft gelijk, niemand is onverslaanbaar. Zelfs Lewis niet, maar hij is zeker een groot kampioen."

De jonge coureur werd ook gevraagd of hij jaloers is op Lewis en antwoordde: "Ik ben niet jaloers, maar hij is meer ervaren dan ik."