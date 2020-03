Ferrari annuleert test met Pirelli-regenbanden vanwege coronavirus

Ferrari en Pirelli hebben aangekondigd dat de geplande 18-inch regenbanden-test op Fiorano deze week is geannuleerd vanwege de uitbraak van het coronavirus. Ferrari begon vorige maand de 18-inch bandentests voor Pirelli in Paul Ricard voorafgaand aan hun de introductie in de F1 volgend jaar.

Donderdag zou dit jaar de eerste van de drie tests met regenbanden zijn, de volgende stond gepland in mei op het circuit van Paul Ricard. Een verklaring luidde: “Vanwege de beperkingen door het beleid van Ferrari en Pirelli na de wereldwijde coronavirus-uitbraak, moet de geplande 18-inch regenbandentest voor 2021 in Fiorano op 5 maart worden uitgesteld. De test wordt zo snel mogelijk opnieuw gepland in Fiorano."

Italië heeft een enorme uitbraak van het virus en heeft momenteel het op twee na hoogste aantal wereldwijd bevestigde gevallen, wat leidt tot twijfels over de komende Grands Prix.

China is uitgesteld, terwijl Vietnam een 14-daagse quarantaine oplegt aan alle mensen die vanuit Italië reizen.