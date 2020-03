Valtteri Bottas toont helm voor nieuw seizoen

Valtteri Bottas is een laatste coureurs die zijn helm nog moest onthullen voor het 2020-seizoen. De Fin gebruikt vaak de een combinatie van blauw met zilver, ook de nieuwe helm heeft deze kleuren.



Bottas begon het 2019-seizoen goed. Naar mate het seizoen vorderde, verloor hij zijn vorm. De Mercedes-coureur hoopt dit jaar zijn goede vorm vast te kunnen houden.

It's taken ages, but it's FINALLY time to see @ValtteriBottas' new helmet design for the 2020 @F1 season! And it's worth the wait... 😂😂😂 pic.twitter.com/xeaomg5OO9