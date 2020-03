Mattia Binotto: "Wij moeten op alle vlakken verbeteringen aanbrengen"

De nieuwe Ferrari SF1000 zal op alle vlakken moeten verbeteren, dat zegt teambaas Mattia Binotto aan de vooravond van de start van het Grand Prix-seizoen.

Ferrari kende een moeilijke wintertest op het circuit in Barcelona. Waar de Italianen in 2019 nog kampioen van de wintertest was, bleven de scharlaken bolides tijdens de tests van 2020 achter.

"De gehele performance moet omhoog", sprak Binotto. "Het gaat hier om het totaalpakket, inclusief de power-unit en de setup van de auto. We hebben tijdens de tweede testweek een nieuwe achtervleugel meegenomen. Deze vleugel is gebouwd voor circuit waar we weinig downforce nodig hebben. De vleugel die we de eerste week gebruikte had meer downforce."

Binotto ging verder: "De onderdelen die we hebben meegenomen voor de tweede testweek werkte goed. Over het gebrek aan snelheid meldde teambaas het volgende: "Ik denk dat we staan waar we dachten dat we zouden staan. Deze auto heeft best wel wat 'drag' en de performance van de power unit is bij ons bekend. Al met al zijn de anderen gewoon sneller op de rechte stukken", sloot hij af.