Lance Stroll: "Goed resultaat in Melbourne is geen garantie voor goed seizoen, voor niemand"

Racing Point-coureur Lance Stroll heeft zich uitgesproken over de stand van zaken van het team. De Canadees legt de nadruk op dat alle teams competitief kunnen zijn in Melbourne. Tijdens de tests van donderdag in Barcelona merkte Stroll, hoewel de Racing Point RP20 een stap vooruit lijkt te zijn, dat alle teams betere prestaties neerzetten met hun 2020-bolides.

Toen hem werd gevraagd of de RP20 de auto was die hij altijd al wilde sinds zijn debuut met Williams in 2017, legde Stroll uit dat binnen de Formule 1 de auto's elk jaar sneller worden. "Het is nog steeds pas de testweek. Formule 1-auto's worden elk jaar sneller en sneller, dus het is duidelijk beter dan de Williams in 2017”, aldus Stroll tegenover GPToday.net. "Nou, alle auto's zijn beter dan in 2017, maar het is allemaal niet te vergelijken met de concurrentie.”

"Ik denk dat iedereen dit seizoen competitief zal zijn en ik denk dat iedereen blij zal zijn met hun auto's, alle coureurs zeggen dat de auto's gripvoller zijn dan ooit en meer downforce. Ik denk dat dat hetzelfde is met onze auto. Sommige dingen zijn beter, maar we zullen ontdekken waar we staan in Melbourne ten opzichte van de andere."

RP20 heeft zowel 'sterke als zwakke punten'

Omdat het Racing Point-team een sterke start wil maken in Melbourne, waarschuwde Stroll dat Racing Point nog steeds worstelt met enkele zwakke punten met de nieuwe auto. De jonge coureur zei dat er voor alle teams een lang seizoen voor de boeg staat en dat een sterke start voor niemand een consistent seizoen garandeert. "We zullen zien wat het seizoen brengt. Het is een lang seizoen en het gaat niet alleen over Australië. We hebben absoluut enkele zwakke punten, enkele sterke punten en enkele zwakke punten, net als alle teams en hun auto's op de grid. We vinden nog steeds snelheid op bepaalde delen van de baan, dus we zullen zien wat de eerste race ons brengt."