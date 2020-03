Binotto: "Vettel is een fantastische leider voor Ferrari"

Ferrari-teambaas Mattia Binotto zegt dat Sebastian Vettel een fantastische leider is voor het team uit Maranello, te midden van twijfels over de toekomst van de Duitser. Vettel heeft aan het einde van het seizoen 2020 geen contract meer en een aantal moeilijke jaren bij Ferrari.

Vorig jaar werd hij gekoppeld aan Charles Leclerc, die in zijn eerste seizoen bij het team erin slaagde om als de leidende Ferrari-coureur in het klassement te eindigen met de meeste pole positions van elke coureur op de grid.

Binotto zegt echter dat de ervaring van Vettel van vitaal belang is voor het team sinds hij in 2015 bij Ferrari kwam. "Ik denk dat hij met veel ervaring kwam als wereldkampioen. Hij is een geweldige leider voor het team. Hij is geweldig met de ingenieurs, met het team en ook met zijn teamgenoot, wat belangrijk is omdat hij ons altijd op een hoger niveau probeert te tillen."

"Hij doet ook altijd hetzelfde en neemt de stappen om zichzelf vooruit te helpen en eist wat hij nodig heeft van het team, wat een kwestie is van het hele team dat zichzelf beter maakt, wat belangrijk is."

Sebastian Vettel grapte: "Ik denk dat ik ook vervelend kan zijn, dus er zit een dunne scheidingslijn tussen veeleisend en vervelend."

Vettel blijft Ferrari's eerste optie voor 2021

Binotto voegde eraan toe dat Vettel hun eerste optie blijft om naast Leclerc te rijden in 2021, die onlangs een langetermijnovereenkomst tekende om bij het team te blijven tot minstens 2024.

"Sebastian is onze eerste optie", zei hij. "Dus we hebben gesprekken met Seb over het contract om hem bij ons te houden. We hopen dit binnenkort af te ronden, de discussie af te sluiten en te zien wat het beste is voor ons allemaal. Ik denk dat het belangrijker is dat we het project delen. Dit zal de echte factor zijn om onze overeenkomsten te delen."