Nieuwe foto's van 'banking-bochten' op Zandvoort

Formula 1 heeft een aantal nieuwe foto's uitgebracht van de 'banking-bochten' op het circuit van Zandvoort. Waar wij eerder vandaag al konden melden dat Pirelli ervoor gekozen heeft haar hardste compounds mee te nemen naar het circuit, blijkt uit de foto's duidelijk te worden waarom.

Het idee om de 'banking-bochten' te introduceren op het circuit kwam van wijlen Charlie Whiting. "Wij hebben iets fantastisch neergezet op dit circuit, het is iets wat op geen enkel ander circuit te zien is," verklaarde Jarno Zaffelli van Dromo.

"Bocht 14 is vrij ruim en deze kan vol gas genomen worden. De veranderingen tussen bocht 2 en bocht 3 heeft ervoor gezorgd dat er een hoogteverschil bij de banking gekomen is. Het lijkt daar een beetje op 'The Corkscrew'."

Men gaat er vanuit dat de coureurs ongeveer 265 km/h zullen halen voordat men de banking-bocht (Hugenholtz) zullen aandoen. "Het zal een enorme uitdaging worden aangezien Formule 1-auto's niet gemaakt zijn voor bankings. De teams moeten dus hun banden en ophanging moeten aanpassen om hier maximaal doorheen te kunnen gaan", vertelde Zaffelli.