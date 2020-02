Christian Horner: "Wij gaan met Red Bull ons motorhome niet opgeven"

Ross Brawn opperde eerder deze maand als sportief directeur van de Formule 1 dat de F1-teams hun grote en prachtige motorhomes op zouden moeten geven en niet meer naar de paddock moeten slepen, om op die manier de sport duurzaam te maken.

Red Bull-teambaas Christian Horner is het echter niet met hem eens en geeft aan dat het Oostenrijkse team haar Holzhaus niet zal opgeven.

Eén van de ideeen is om het transport meer via de trein en schepen te laten verlopen. Een andere optie is om minder vrachtwagens te laten rijden die vooral de grote motorhomes van A naar B brengen.

Tegenover Speedweek zei Ross Brawn het volgende over de kwestie: "Eigenlijk overal buiten Europa zijn de teams heel blij met de gefabriceerde gebouwen die ze ter beschikking krijgen zoals ik Bakoe."

Motorhomes horen bij Europese races

Christian Horner is het daar niet helemaal mee eens en plaatst een pittige kanttekening in zijn reactie: "Misschien moet Ross zijn eigen reglementen nog eens doorlezen. Daar staat namelijk geen enkel woord in het Concorde Agreement over de motorhomes. Er zijn helemaal geen afspraken hierover gemaakt. Ik denk dat de motorhomes bij de Europese races horen en ze zijn ook logisch om onze gasten in te verwelkomen."

"We kunnen inderdaad uit de voeten tijdens de races die niet in Europa plaatsvinden, maar voor die gefabriceerde gebouwen die we mogen gebruiken krijgen we ook een flinke rekening die we moeten betalen."