Nico Rosberg: "Bottas moet alles uit de kast halen om Hamilton te destabiliseren"

Over iets meer dan twee weken start met de Grand Prix van Australie het Formule 1-seizoen van 2020. Uiteraard is Lewis Hamilton de absolute titelfavoriet en zijn eerste uitdager is teamgenoot Valtteri Bottas. Volgens voormalig Mercedes-coureur en wereldkampioen Nico Rosberg moet Bottas hard werken om Hamilton te destabiliseren.

Dat is de enige manier om wereldkampioen te worden, aldus de Duitser met beroemde Finse vader. Tegenover Auto Hebdo zei Nico Rosberg: "Dit is de enige manier om tegen Hamilton wereldkampioen te worden. Ik zag geen andere mogelijkheid destijds."

"Ik herinner mij dat ik realiseerde dat ik de verdediging van Lewis Hamilton had doorbroken toen hij tijdens een persconferentie ineens op Snapchat ging. De volgende dag presteerde hij heel slecht, dus het heeft zeker een rol gespeeld."

Lesje omgaan met Lewis Hamilton

De wereldkampioen Formule 1 van 2016 legt haarfijn uit hoe het werkt om met zijn voormalig teamgenoot bij Mercedes om te gaan: "Het lijkt misschien onbelangrijk maar zulke dingen kunnen je uit je comfortzone halen en onrustig maken. Je moet echter goed weten hoe je met Lewis om moet gaan; als je hem aanvalt wordt hij nog agressiever naar jou toe en dat maakt hem alleen maar sterker."

"Het is echter belangrijk dat je in zijn hoofd gaat zitten, in zijn gedachten, al is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Je moet een zaadje planten in zijn gedachten en wachten tot die gaat groeien."

Tot slot nog een klein advies voor Bottas: "Hij moet er altijd staan en een sterke concurrent vormen met stabiele prestaties. Hij moet obsessief bezig zijn met de sport zodat Lewis voelt dat ook Bottas er toe doet."