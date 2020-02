Renault brengt dit jaar geen grote updates aan de motor

Het team van Renault probeert naarstig op allerlei manieren terug te komen aan de top in de Formule 1. Al jaren lukt dat het Franse team niet. Mede daardoor stapte Red Bull Racing over naar de Honda-motoren, iets dat tot nu toe ook een gelukkiger huwelijk lijkt te zijn.

Eerder dit jaar vertelde Renault-teambaas Cyril Abiteboul opnieuw dat dit het jaar van Renault zou moeten worden. Achter die woorden staat hij nog steeds, al conflicteert dat wel met de uitspraken van afgelopen week dat Renault zo snel als het kan de volledige focus op 2021 wil leggen.

Op motorisch vlak ziet het ernaar uit dat ook hier geen ontwikkeling verwacht mag worden. Volgens het Franse fabrieksteam komt er slechts één update aan de motor van 2020. Remi Taffin is verantwoordelijk voor de motorenafdeling en die vertelde hierover: "De motor voor 2020 is een evolutie van het werk dat we in 2019 hebben verricht. Er zullen niet veel evoluties komen tijdens dit seizoen want we willen ons volledig concentreren op de motor van 2021."

Dit jaar rijdt naar Renault ook nog McLaren met de Franse motoren. Het Britse team uit Woking maakte echter vorig jaar al bekend in 2021 over te stappen naar Mercedes-motoren.