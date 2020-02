Max Verstappen: "Hoop dat langzamere auto's het racen in 2021 ten goede komt"

Max Verstappen vindt het enigszins jammer dat de Formule 1-auto's vanaf 2021 waarschijnlijk fors langzamer worden. De Red Bull-coureur neemt daar echter genoegen mee zolang dit het spektakel ten goede komt.

Met de huidige generatie Formule 1-auto's is het bijzonder lastig gebleken om andere bolides te volgen en in te halen. De reglementswijzigingen van 2021 zijn ervoor bedoeld om daar iets aan te doen en om die reden gaat het ontwerp van de auto's fors op de schop. De recordbrekende snelheid van de huidige bolides verdwijnt daardoor, maar Verstappen vindt dat goed als het racen spannender wordt.

"Het is gaaf om ronderecords te verbreken, maar mijn voorkeur gaat naar spannende races. Omdat ze zo snel zijn, zijn de auto's geweldig om in te rijden, maar je verliest veel downforce als je achter elkaar rijdt. Ieder jaar zijn de auto's sneller geworden, dus dat effect is verergerd. De auto's van 2021 zijn misschien minder plezierig om mee te rijden, maar ik hoop dat dit het racen ten goede komt", vertelde hij tegenover de verzamelde media in Barcelona.

Verstappen vertrouwt op vooruitgang Honda

Ook ging Verstappen in op motorleverancier Honda. De Red Bull-coureur zag de Japanners in 2019 forse stappen vooruitzetten, wat ten koste ging van een aantal gridstraffen. Het plan voor 2020 is dat dit niet gaat gebeuren. Daarnaast ziet Verstappen dat Honda in de winter weer keihard aan de slag gegaan is om de motor verder te verbeteren met het oog op het nieuwe seizoen.

"Honda werkt op volle kracht. Je wil altijd vooruitgang en ook dit jaar zijn er zeker weer stappen gezet. De vooruitgang die Honda mij heeft laten zien, zijn tot nu toe altijd waargemaakt. Ik heb er alle vertrouwen in dat het dit jaar niet anders is. Het gaat de goede kant op. De concurrentie werkt echter ook door, dus wij moeten proberen om harder te werken."