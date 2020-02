Verstappen: "Klein probleem kostte ons uiteindelijk weinig tijd"

Voor Max Verstappen zit de eerste week van de wintertests erop. Met 86 ronden was hij de productiefste man van de ochtend, ondanks een klein probleem met de anti-roll bar waardoor hij wat tijd verloor.

Verstappen eindigde de sessie op de vijfde positie met een 1:17.636, maar er was dus wel een klein probleempje. "Er was een wiel dat in de lucht hing, dus dat merk je wel. We wilden eigenlijk al wat dingen veranderen aan de auto, dus het kwam wel goed uit. Hierdoor konden we wel meteen de aanpassingen doen die we wilden doen, dus eigenlijk kwam het nog redelijk goed uit", vertelde hij tegenover onder andere GPToday.net.

Ondanks het probleem was Verstappen de meest productieve coureur van de ochtend met 86 ronden. Hij werkte onder andere een racesimulatie af. "We hebben gewoon ons hele programma kunnen doen. Ook hebben we nu een racesimulatie gedaan. Voor ons is het gewoon belangrijk dat we veel ronden rijden en veel data verzamelen, en volgende week gaan we weer aan andere dingen werken."

De indruk die Verstappen tot nu toe opgedaan heeft van RB16, is positief. De Nederlander is tevreden over de betrouwbaarheid en het gevoel dat hij in de auto heeft na afloop van de eerste testweek. "Ik ben onder de indruk van alles. De auto voelde tot nu toe goed aan, de betrouwbaarheid is goed en dat is voor ons op dit moment het belangrijkste."

Verstappen niet bezig met innovatie Mercedes

Het grote gesprekspunt van de eerste testweek was het Dual Axis Steering-systeem dat Mercedes op de donderdag introduceerde. Met dat systeem kunnen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas door middel van het trekken aan en wegduwen van het stuur het toespoor van de voorwielen aanpassen tijdens het rijden.

Ook Verstappen heeft het DAS-systeem van Mercedes gezien. Hij maakt zich niet echt zorgen om de veiligheid ervan en ook is hij er verder niet echt mee bezig. "Ik weet niet of er zorgen om de veiligheid zijn, want ik heb er niet mee gereden. Anderzijds maak ik me er ook niet al te veel zorgen om, want het is veel belangrijker dat we ons op onszelf richten en het maximale halen uit onze eigen auto."