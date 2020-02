Circuit Zandvoort wil Max Verstappen verbouwd circuit laten openen

De verbouwing van Circuit Zandvoort is zo goed als afgerond en het circuit heeft ook al een persoon op het oog die de officiële opening mag verrichten. Als het mogelijk is, moet dat Max Verstappen worden.

Afgelopen woensdag rondde Circuit Zandvoort de aanleg van de laatste asfaltlaag af. Daardoor is de basis van het circuit ruim twee maanden voor aanvang van de Nederlandse Grand Prix gereed. Eind februari of begin maart moet het circuit voor ongeveer een maand open gaan, om daarna de faciliteiten in orde te maken voor de eerste Formule 1-race op Zandvoort in 35 jaar.

Het circuit moet ook een officiële opening krijgen en men heeft wel iemand in gedachten die de opening mag verrichten. Circuit Zandvoort hoopt dat Verstappen bij die gelegenheid de eerste ronde kan rijden in een Aston Martin, zo meldt De Telegraaf. Het dagblad weet ook dat er een officiële aankondiging gaat komen zodra er definitief een datum geprikt is.

Mocht Verstappen niets voor het voorstel voelen of er geen tijd voor kunnen vrijmaken, dan heeft Circuit Zandvoort al een alternatief in gedachten. Het Noord-Hollandse circuit wil dan Arie Luyendyk de eer geven om de eerste ronde over het circuit te rijden. Op Zandvoort is de laatste bocht, die bij de verbouwing is uitgerust met een forse banking, al vernoemd naar de tweevoudig winnaar van de Indianapolis 500.