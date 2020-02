Mercedes experimenteert erop los tijdens de wintertests in Barcelona. Tijdens de tweede ochtend op het Circuit de Barcelona-Catalunya was op onboard-beelden duidelijk te zien dat Lewis Hamilton niet alleen stuurde en knoppen bedienden op zijn stuur.

In de onderstaande video is duidelijk te zien dat Hamilton bij het opkomen van het rechte stuk het stuur iets naar zich toe trekt, terwijl hij aan het eind van het rechte stuk het stuur weer in de oorspronkelijke stand duwt. Dat doet de regerend wereldkampioen op het moment dat hij de tekst 'marker' in zijn display verschijnt. Tegelijkertijd drukt Hamilton een knop in op zijn stuur.

Wat de exacte functie van het trekken en duwen aan het stuur is, is onduidelijk. Op basis van de beelden lijkt echter wel vast te stellen dat de stand van de voorwielen verandert door de stuurbewegingen. Bij het trekken lijken de wielen iets naar elkaar toe te komen, terwijl ze door te duwen weer in de oorspronkelijke stand terechtkomen. Mercedes heeft inmiddels tegenover Sky Sports F1 bevestigd dat de W11 niet alleen voor het testen met dit systeem uitgerust is, maar dat de auto ook tijdens de races met deze 'steering mode' op de baan verschijnt.

Update: FIA zou systeem goedgekeurd hebben

In de paddock van Barcelona is het systeem van Mercedes het gesprek van de dag geworden. Teams filosoferen openlijk over de innovatie en de gedachte erachter. Bij Renault bekeek het team met alle monteurs en teambaas Abiteboul in de pitbox op de tv-schermen de filmpjes.

Ook het het media centre zijn mensen volop in gesprek. Technisch analist Paolo Filisetti vertelde aan GPToday.net: "Ik heb dit nog nooit eerder gezien en het lijkt een slimme innovatie van Mercedes. De vraag is of het een aerodynamische truc is of een mechanisch element. Volgens de regels zou dit in mijn ogen alleen mogen aan de wielen waarmee er gestuurd wordt, dus alleen aan de voorwielen. Wat er gebeurt is dat met dit systeem de wielbasis wordt aangepast voor zowel de rechte stukken als de bochten. Hiermee creëer je de meest ideale situatie. Het ziet ernaar uit dat er eerst een knop op het stuur wordt ingedrukt met de rechter duim en daarna komt er 'MARKER' op de display te staan. Ik denk dat het ermee te maken heeft op zo optimaal mogelijk de bochten in te kunnen sturen, maar ik sluit niet uit dat het ook een positief effect heeft op de snelheid op de rechte stukken."

"Ik heb vernomen dat de FIA dit systeem al heeft goedgekeurd en mede daardoor lijkt het erop dat Mercedes heeft gezegd; 'we gaan er gelijk mee testen in plaats van het achter te houden'. Je kon vooraf weten dat dit in beeld zou worden gebracht maar daar lijkt Mercedes geen probleem mee te hebben. Om dit systeem te kopiëren zal minimaal een aantal maanden kosten zodat het goed werkend is."

De grote vraag zal zijn welk team als eerste eenzelfde systeem zal ontwikkelen en op de wagen zal brengen tijdens het seizoen.