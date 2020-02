Mateschitz: "Kwestie van details voor akkoord over overkoepelende overeenkomsten"

De kans is klein dat Red Bull Racing na 2020 uit de Formule 1 verdwijnt. Volgens eigenaar Dietrich Mateschitz is het een kwestie van details voordat er een akkoord bereikt wordt over een nieuwe overkoepelende afspraak.

De huidige overkoepelende afspraken tussen de teams en commerciële rechtenhouder Liberty Media lopen eind 2020 af. De gesprekken over die afspraken, die ook wel bekend staan als het Concorde Agreement, zijn inmiddels al even onderweg, maar Mateschitz benadrukt dat er vooralsnog geen akkoord bereikt is. Wel geeft de Oostenrijker tegenover Speed Week toe dat er in grote lijnen wel overeenstemming is.

"Het is slechts een kwestie van de details. Ik verwacht geen enkele problemen en we zitten ook niet in tijdnood", benadrukt de oprichter van het zeer succesvolle energiedrankje. Ook zonder dergelijke afspraken ziet hij echter geen problemen. "Ik kan me een eerder moment herinneren dat we raceten zonder basiscontract, maar alles lijkt klaar voor een handtekening."

Het aanblijven van Red Bull Racing en Scuderia Alpha Tauri lijkt dus een formaliteit, maar ook de Oostenrijkse Grand Prix wil Mateschitz graag behouden. Het contract van de Red Bull Ring met de Formule 1 loopt na dit jaar af. "Ik denk dat we doorgaan, we hebben altijd de intentie gehad om het voor de lange termijn te doen. We hebben recent voor vijf jaar verlengd met de MotoGP. Chase Carey wil graag met ons verder, dus het is niet zo'n probleem om te verlengen."