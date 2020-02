Sebastian Vettel duidelijk: "Ga 2020-seizoen niet in als tweede coureur"

Sebastian Vettel vangt het 2020-seizoen niet aan met het gevoel dat hij dit jaar de tweede rijder zal zijn bij het Italiaanse Ferrari.

Vorig jaar was de viervoudig wereldkampioen uitgeroepen tot nummer 1 van het Italiaanse team, maar de prestaties op het circuit en het verlengde contract van Charles Leclerc tot 2024, lieten zien hoe Ferrari haar toekomst ziet. Vettel en Leclerc beleefden afgelopen jaar een wisselvallig seizoen. De twee coureurs hadden het vaker met elkaar aan de stok en van samenwerking was weinig sprake. Het tegendeel was soms zelfs het geval, wat culmineerde in het uitvallen van beide coureurs op Interlagos.

De Scuderia wist mede daardoor geen beslag te leggen op een top drie-plek in het coureurskampioenschap. Max Verstappen wist namelijk beide Ferrari-coureurs voor te blijven en de oppermachtige Mercedes-coureurs waren sowieso buiten bereik. Vettel kon niet aanhaken bij de top en beleefde een van zijn slechtste seizoenen. Toch denkt de voormalig Red Bull-protégé niet dat dat zijn nummer 1 positie heeft gekost.

Leclerc en Vettel gelijk

De 32-jarige Vettel maakt zich geen zorgen over het feit dat Ferrari een langdurige verbintenis met Leclerc is overeengekomen en daarmee in de toekomst voor Leclerc als nummer 1 lijkt te kiezen, daar waar zijn eigen contract niet verder loopt dan 2020. "Ik zie het niet zo", citeert de sportkrant Marca.

Vettel benadrukt dat beide Ferrari-coureurs gelijk behandeld worden: "Ik denk dat het vorig jaar hetzelfde was - we hadden geen verschillende auto's. Dat is natuurlijk het belangrijkste. We hebben allebei dezelfde auto en dezelfde kans. Ik heb daar vorig jaar nooit aan getwijfeld en dat denk ik ook niet van Charles. We waren het hele jaar gelijk en dat zijn we nog steeds.”