Renault-teambaas over blijven Ricciardo: "Als we dit seizoen geen goede auto hebben, waarom volgend seizoen wel?"

Teambaas Cyril Abiteboul benadrukt dat Renault nog geen auto heeft die om kampioenschappen kan strijden. Daniel Ricciardo die eind 2018 de overstap maakte naar Renault, omdat hij minder vertrouwen had in het Red Bull-Honda project, moet wat dat betreft het gevoel hebben dat hij de verkeerde keuze gemaakt heeft.

De Franse autofabrikant heeft nog geen duidelijkheid gegeven over een toekomstig contract van de coureur met racenummer 3. Het contract van de Australiër loopt na volgend jaar af en er hebben nog geen gesprekken plaatsgevonden over een verlenging.

Van Ricciardo is bekend dat hij in contact is geweest met verschillende teams. Het zwakke seizoen van Renault gaat volgens geruchten zorgen voor het vertrek van de Aussie bij het team. In het kamp van het Franse bedrijf wordt de situatie realistisch bekeken. Abiteboul weet dat bekende namen als Ricciardo niet voor middelmatige prestaties blijven. “We zullen moeten toegeven dat de prestaties achterblijven bij de verwachtingen. We moeten ook een goed team worden, alleen dan kunnen wij vasthouden aan zo een goede line-up van coureurs.”

Ricciardo gaat niet meer wachten

De Fransman is duidelijk en weet dat het dit jaar erop of eronder is. “Het eerste wat hij (Ricciardo red.) wilt, is kijken of we hem dit jaar een betere auto kunnen bieden dan afgelopen jaar. Als er dit jaar niet genoeg vooruitgang is, waarom zou dat volgend jaar dan wel lukken.”