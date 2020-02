Verstappen 'keek heel erg uit' naar kennismaking met RB16 tijdens filmdag

Na twee maanden zonder F1-actie mocht Max Verstappen woensdag de shakedown van de Red Bull RB16 verrichten. Daar had de Nederlander veel zin in, want na de winterpauze begon het toch wel weer te kriebelen.

Red Bull Racing combineerde woensdag de onthulling van de RB16 met het afwerken van een filmdag op Silverstone, die tegelijkertijd werd ingezet als shakedown van de nieuwe bolide. Verstappen kreeg de eer om de eerste meters te maken, waarbij het doel was om te checken of alles naar behoren werkt voordat het team afreist naar Barcelona. Voorafgaand had hij er veel zin in, zo vertelde hij na afloop van de filmdag.

"Het is een tijdje geleden dat we voor het laatst in een F1-auto zaten, maar het is goed om terug te zijn. Het is altijd lekker om even een pauze te hebben, maar op een gegeven moment begint het te kriebelen en wil je weer instappen. Vanochtend keek ik er heel erg naar uit, en zodra je instapt is het weer de gebruikelijke procedure waarmee je naar buiten rijdt. Het is echter altijd interessant om de nieuwe auto met een nieuwe motor te voelen, en gelukkig verliep alles erg soepel."

Goede basis met motor van Honda

Verstappen herhaalde de ambitie die hij en Red Bull Racing hebben voor 2020: meedoen om de wereldtitel en er vanaf de start van het seizoen bij zitten. Daarvoor is niet alleen het chassis en de aerodynamica van de bolide doorontwikkeld, maar ook Honda heeft hard gewerkt om stappen te zetten met de krachtbron. De basis is volgens Verstappen goed, nu is het zaak om aan de details te werken.

"Gedurende het eerste seizoen hebben we de motor stap voor stap flink verbeterd. Honda heeft ons de updates gegeven en dat was een goed startpunt voor dit jaar. De blijven eraan werken en we proberen de motor te blijven verbeteren. We zitten al op een goede basis, maar we moeten nu proberen de laatste details helemaal op orde te krijgen."