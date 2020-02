Abiteboul verklaart ontbreken van nieuwe bolide Renault bij presentatie

Renault trapte haar eigen seizoen 2020 woensdag af met een kick-off evenement in Parijs. De nieuwe bolide, de R.S.20, werd daar echter niet getoond en dat heeft volgens teambaas Cyril Abiteboul een goede reden.

Daar waar teams als Red Bull Racing en Ferrari wel hun nieuwe bolide voor 2020 toonden tijdens de presentatie, publiceerde Renault niet meer dan een viertal teasers van de R.S.20. Abiteboul benadrukt dat het Franse fabrieksteam niet achter ligt op schema. De echte reden dat de auto niet gepresenteerd werd, is om 'frustrerende' reacties op een interim-versie van de bolide te voorkomen.

"We lopen meer op schema dan vorig jaar", verklaarde Abiteboul tijdens het evenement in het Atelier Renault op de Champs-Élysées. "Vorig jaar nodigden wij jullie uit in Enstone, waar ik vertelde hoe laat we waren - en dat was een feit. Dat had ook een impact op de betrouwbaarheid in de openingsfase van het seizoen. Als je laat bent, reageer je en probeer je eigenlijk een trein te halen die al vertrokken is. Dit jaar liggen we voor op schema."

Aangepaste show car enige optie voor presentatie

Abiteboul en Renault voelden niets voor een presentatie van een bolide die op veel punten afwijkt van de bolide die bij de wintertests en de eerste races verschijnt. "Ik raakte enorm gefrustreerd door mensen die reageerden op de auto's alsof het de uiteindelijke versie was. Niemand is echter in staat om een auto te presenteren die klaar is voor de races."

"Als je team op schema loopt, heb je geen auto die hier een aantal uren of dagen staat te wachten. Je auto wordt opgebouwd en gaat meteen naar Barcelona. Daarom was onze enige optie een aangepaste show car, zodat die op de auto van dit jaar lijkt. Dat is echter geldverspilling en de resultaten zijn eerlijk gezegd verre van optimaal. Dan heb ik liever geen auto. Iedereen die interesse heeft in de auto, kijkt volgende week naar de foto's van de wintertest."