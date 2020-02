'Italiaanse consumentenwaakhond sleept Ferrari voor rechter voor Mission Winnow'

Wordt Ferrari op korte termijn voor de rechter gedaagd? Dat is waar Codacons, een grote Italiaanse consumentengroep, op uit is. Ook wil men dat de dinsdag gepresenteerde SF1000 in beslag genomen wordt vanwege de sponsorlogo's van Mission Winnow.

Mission Winnow zorgde in 2019 ook al voor opschudding. De logo's van het initiatief, dat opgezet werd door sigarettenmaker Philip Morris International (PMI) werden tijdens de Europese races en in Australië verboden, omdat het geassocieerd werd met tabaksreclame. Mission Winnow benadrukt echter dat het niet bezig is met het reclame maken voor tabaksproducten.

De logo's van het merk waren afgelopen dinsdag bij de onthulling van de SF1000 wederom op de bolide te zien en dat stuitte Codacons tegen het zere been. Zij noemen de logo's van Mission Winnow een indirecte vorm van tabaksreclame en dat is verboden in Italië. Codacons is daarom van plan om een rechtszaak aan te spannen tegen Ferrari, zo meldt het Italiaanse medium Automoto.

De Italiaanse overheid is het volgens het medium eens met de klacht van Codacons dat Mission Winnow effectief gezien reclame voor tabaksproducten is en dat sterkt de consumentenwaakhond om door te gaan met hun acties. "Gesteund door het besluit van het ministerie gaan wij een gerechtelijke procedure starten tegen Ferrari", verklaart Codacons-president Carlo Rienzi. Ook eist de instantie dat de nieuwe SF1000 in beslag genomen wordt.

Philip Morris International is sinds 1973 sponsor van Ferrari. Destijds werd Marlboro ingezet als de sponsorende partij. In 1984 waren de logo's van het sigarettenmerk voor het eerst te zien op de F1-bolides van Ferrari, waar ze in april 2008 voor het laatst te zien waren. Ook daarna bleef PMI als sponsor verbonden aan Ferrari, maar de logo's van een van haar merken stonden tot de komst van Mission Winnow niet meer op de auto's van de Scuderia.