Leclerc staakte proef met veganistisch dieet: "Voelde me niet perfect"

Charles Leclerc staat in 2020 beter voorbereid aan de start dan in zijn eerste seizoen in dienst van Ferrari. Ook probeerde hij een veganistisch dieet uit, maar dat beviel hem niet helemaal.

Hoewel hij een aantal keer in de fout ging en zich soms wat ongeduldig toonde via de boordradio, maakte Leclerc in zijn eerste seizoen bij Ferrari een goede indruk. Hij won na de zomerstop twee races, stond van iedereen het vaakste op pole position en wist een interne strijd met teamgenoot Sebastian Vettel in zijn voordeel te beslissen. Wel waren er een aantal onderlinge aanvaringen.

In 2020 beginnen Leclerc en Vettel met gelijke kansen aan het seizoen en teambaas Mattia Binotto vertelde al dat hij zijn coureurs gewoon tegen elkaar laat racen. Afgelopen seizoen liep dat in Brazilië helemaal verkeerd af, maar Leclerc vertrouwt erop dat zowel hijzelf als zijn Duitse teamgenoot een herhaling van zetten gaan voorkomen. "We hebben allebei onze les geleerd", vertelde de Monegask bij de onthulling van de SF1000 tegen RTL Duitsland.

Fysiek gezien heeft Leclerc naar eigen zeggen ook een goede winter gedraaid. Naar verluidt is vier kilogram lichter dan afgelopen jaar. "Ik ben dit jaar absoluut beter voorbereid dan vorig jaar. Ik weet nu wat een team als Ferrari van mij verwacht. Ik heb veel getraind en ik ben er klaar voor - nog meer dan ik voorheen was."

In navolging van Lewis Hamilton, die al enkele jaren vegan is, heeft Leclerc deze winter geprobeerd geen dierlijke producten te consumeren. Net als teamgenoot Vettel heeft de Monegask dat experiment echter niet doorgezet. "Ik heb geprobeerd om veganistisch te eten." Uiteindelijk haakte Leclerc dus toch af. "Ik voelde mij niet helemaal perfect met dat dieet. Voeding is een heel individuele zaak."