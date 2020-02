BMW niet geïnteresseerd in terugkeer F1

BMW was vroeger een van de fabrikanten die lange tijd vertegenwoordigd was in de Formule 1. Na een redelijk succesvolle periode als motorleverancier van Williams aan het begin van deze eeuw, werd in 2006 zelfs Sauber opgekocht en kwam tot 2009 uit als het BMW fabrieksteam. Door tegenvallende resultaten, en ook de gevreesde gevolgen van de kredietcrisis, besloot het Duitse concern zich na het seizoen 2009 terug te trekken uit de Formule 1.

Sinds die terugtrekking is het Duitse automerk niet meer geïnteresseerd geweest in een terugkeer naar de Formule 1. Zeker niet sinds de intrede van de peperdure hybride-motoren. Het automerk rijdt wel weer in verschillende andere autoklasses mee, maar de Formule 1 lijkt niet op hun lijstje te staan.

De Formule 1 heeft ingrijpende nieuwe reglementen geïntroduceerd voor 2021, en een van de doelen daarvan is om nieuwe fabrikanten te verleiden tot een intrede in de sport. BMW-racebaas Jens Marquardt verklaart echter aan Auto Bild dat BMW nog steeds geen toegevoegde waarde ziet in een terugkeer in de Formule 1: "De V6-hybride hybride heeft niets te maken met de auto's die we produceren voor normale weggebruikers.”

Marquardt vertelt dat hij wel respect heeft voor de leveranciers van Formule 1-motoren. "Als ingenieur neem ik vanuit een technisch perspectief mijn petje af voor de motoren die gebruikt worden in Formule 1, maar de relevantie voor de auto’s die voor de massa geproduceerd gaan worden is nihil en daardoor is het voor ons niet aantrekkelijk."