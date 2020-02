BMW keert niet terug in de Formule 1: "Niet relevant voor openbare weg"

Zolang de Formule 1 gebruik maakt van de huidige krachtbronnen, keert BMW niet als fabrikant terug in de sport. Dat vertelde Jens Marquardt, hoofd autosport binnen de Beierse fabrikant, tegenover Auto Bild.

BMW was in de jaren '50 en '60 sporadisch actief in de Formule 1, waarna er serieuze avonturen volgden in de jaren '80 en tussen 2000 en 2009. In eerste instantie was dat als motorleverancier van onder andere Brabham, terwijl de terugkeer in de Formule 1 in 2000 gevierd werd als motorleverancier van Williams. Tussen 2006 en 2009 werd Sauber het officiële fabrieksteam van BMW.

Eind 2009 stapte BMW echter uit de Formule 1 door een combinatie van factoren: enerzijds speelde de wereldwijde financiële crisis mee, anderzijds was er onvrede binnen BMW over het gebrek aan relevantie van de F1 voor de openbare weg. Die frustratie lijkt er nog steeds te zijn, want BMW zal niet tot de Formule 1 toetreden zolang er gereden wordt met hybride V6-turbomotoren.

"De hybride V6-turbo heeft niets te maken met waar we mee bezig zijn in de productie van auto's voor de openbare weg", vertelt Marquardt. De Duitser heeft wel respect voor het hoge technologische niveau dat de Formule 1 bereikt heeft met de motoren, maar de relevantie ontbreekt volgens hem. "Vanuit het perspectief van de ingenieur neem ik mijn petje af, maar de technologie heeft geen relevantie voor de openbare weg."

Daar waar BMW de Formule 1 dus links laat liggen, is de Beierse autobouwer wel actief in de Formule E. Daar is de fabrikant een samenwerking aangegaan met Andretti en het huidige seizoen verloopt prima voor de fabrikant. Coureurs Alexander Sims en Maximilian Günther wonnen allebei al een race en mede daardoor staat BMW Andretti op de eerste plaats in het kampioenschap voor de teams.