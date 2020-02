Button: "Vettel en Leclerc gaan in 2020 beter samenwerken"

Sebastian Vettel en Charles Leclerc hadden gedurende 2019 een aantal keer een aanvaring met elkaar als teamgenoten bij Ferrari. Jenson Button verwacht echter dat de Duitser en Monegask in 2020 beter samen zullen werken.

Viervoudig wereldkampioen Vettel kreeg in zijn vijfde seizoen bij Ferrari gezelschap van een nieuwe teamgenoot. Oudgediende Kimi Raikkonen moest plaatsmaken voor het jonge talent Charles Leclerc, afkomstig uit het opleidingsprogramma van de Scuderia. Die samenwerking verliep niet altijd even soepel: zo waren er in Singapore en Rusland spanningen en was er in Brazilië een echte aanvaring op de baan.

Button, de wereldkampioen van 2009, vertelde tegen Sky Sports News dat hij verwacht dat dergelijke incidenten in 2020 niet meer aan de orde zijn. "Ze hebben een aantal incidenten gehad in 2019, en hopelijk is dat dit jaar niet het geval. Ze zijn in ieder geval allebei zeer snel. Vorig jaar probeerden ze volgens mij allebei hun positie binnen het team te vinden."

"Enerzijds had je de nieuwe jongen die binnenkwam, Charles Leclerc, die meer pole positions pakte dan alle andere coureurs, en anderzijds had je Sebastian Vettel, de viervoudig wereldkampioen. Het zijn twee zeer getalenteerde coureurs en ik denk dat ze na dat eerste jaar samen nu echt als team kunnen werken en zich kunnen richten op het gevecht met Mercedes, in plaats van dat ze met elkaar vechten."

'Jong talent als nieuwe teamgenoot lastig voor ervaren kracht'

Button denkt dat het voor Vettel niet gemakkelijk is geweest om een jong talent als Leclerc als nieuwe teamgenoot te krijgen, zeker als dat talent zeer snel blijkt. "Het is lastig, maar het moet goed gemanaged worden en ik denk dat dit vorig jaar op bepaalde momenten niet gebeurde bij Ferrari. Ik denk dat Sebastian nu beseft hoe snel zijn teamgenoot is en ik denk dat hun relatie dit jaar veel beter zal zijn. Ze willen elkaar natuurlijk verslaan, maar ik verwacht dat dit een sterk koppel is.

"Sebastian lijkt erg goed in het afstellen van de auto. Hij brengt meer tijd door met de engineers voor het finetunen van kleine dingen dan alle anderen. Zodra er een jong talent in je team zit - en dat zagen we toen Fernando Alonso en Lewis Hamilton teamgenoten waren bij McLaren - dan schaadt dat de ervaren coureur een beetje. Zodra je die hobbel echter hebt gehad en hem als gelijke ziet, is het anders en ik denk dat ze goed samen zullen werken."