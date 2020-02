Prost: "Verstappen is met juiste materiaal en instelling moeilijk te verslaan"

Lewis Hamilton is volgens Alain Prost nog altijd de meest complete coureur. Het grootste gevaar komt volgens de viervoudig wereldkampioen echter bij Max Verstappen en Charles Leclerc vandaan.

De uitspraak deed Prost tijdens een masterclass die hij vorige week op uitnodiging van sportmarketeers Team One gaf. Hamilton is dus de meest complete coureur, hoewel hij daarbij handig gebruik maakt van zijn ervaring. "Op dit moment is Hamilton de meest complete coureur, want hij heeft de ervaring en zit bij een toegewijd team. Hij wordt echter gevolgd door coureurs als Max Verstappen en Charles Leclerc."

"Dat zijn de gevaarlijkste coureurs voor Hamilton", stelt Prost. Vooral van Verstappen is hij onder de indruk: met het juiste materiaal en de juiste instelling is de Red Bull-coureur 'lastig te verslaan'. "Verstappen zal zichzelf een beetje in toom moeten houden. Hij mist soms wat kalmte om bepaalde inhaalacties te laten slagen. Als dat hem lukt en hij ook een goede auto heeft, dan is hij moeilijk te verslaan."

Prost baalt van bioscoopfilm Senna

Waar Prost minder over te spreken is, is de bioscoopfilm Senna. Die film werd in 2010 uitgebracht en focust zich op het leven en de glansrijke carrière van Ayrton Senna, die jarenlang de grote tegenstander van Prost was. De Fransman is echter van mening dat de film de focus niet op de juiste aspecten legt en bovendien ook nog een aantal feitelijke onjuistheden bevat.

"Ik vind het jammer dat de film Senna gemaakt is", stelt Prost. "Er had echt een geweldig verhaal verteld kunnen worden door de focus te leggen op wat er was in de periode toen hij er nog was als coureur en de periode daarna. Als ik dan zie dat de film claimt dat zijn laatste woorden 'Alain, ik mis je' zijn, dan klopt dat niet. Het is heel jammer, want in de historie van de sport zijn er niet veel verhalen zoals die van hem. Het is namelijk niet een sportverhaal, maar een menselijk verhaal."