Wolff hoopt op doorgaan Chinese GP: "Maar gezondheid komt op eerste plaats"

De uitbraak van het coronavirus zorgt nog altijd voor onzekerheid over het doorgaan van de Grand Prix van China. Toto Wolff heeft goede hoop dat de Formule 1 dit jaar wel gewoon naar Shanghai afreist.

De Chinese Grand Prix staat voor 19 april op het programma, dus over ruim twee maanden worden de teams en coureurs op het Shanghai International Circuit verwacht voor de vierde ronde van het kampioenschap van 2020. Het doorgaan van de race is echter onzeker, nadat eind december een variant van het coronavirus uitbrak in de Chinese stad Wuhan.

Inmiddels zijn er ruim 40.000 besmettingen en de Formule 1 heeft al aangegeven de situatie te monitoren. Wolff hoopt echter dat de Grand Prix in China gewoon plaats kan vinden, nadat de Formule E-race van halverwege maart al werd afgelast. "De Formule E heeft een race afgelast die vier weken voor de Grand Prix plaats had moeten vinden. Ik hoop echter ten zeerste dat we naar China kunnen gaan."

"Op dit moment wijst alles erop dat we naar China gaan. Het zou jammer zijn als het niet doorgaat, omdat de tribunes vorig jaar vol zaten", vertelde Wolff tijdens de onthulling van de livery van Mercedes voor 2020. "China is qua fans een belangrijke markt geworden en we hebben een aantal geweldige activiteiten gepland in Shanghai voor de dagen rond de race. Gezondheid komt natuurlijk op de eerste plaats en ik hoop dat de situatie snel onder controle is."

Wolff houdt echter ook rekening met een scenario waarbij de race niet in april verreden kan worden. In dat geval hoopt de Oostenrijkse teambaas van Mercedes op uitstel naar een later moment. "We bereiden ons zoals gebruikelijk voor. Dat houdt echter niet in dat wij vinden dat er risico's genomen moeten worden. Wel denken wij dat China het hele jaar overslaan voor alle betrokkenen erg jammer zou zijn."