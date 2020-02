'Ferrari brengt ode aan verleden en Italië met nieuwe livery voor 2020'

De presentatie van de nieuwe Ferrari-bolide staat voor dinsdag 11 februari om 18.30 uur op het programma. De verwachting van het Italiaanse Corriere della Sera is dat er een fors gewijzigde livery te zien zal zijn bij de presentatie.

Ferrari heeft ervoor gekozen om de nieuwe bolide, waarvan de naam nog niet onthuld is, te presenteren in het Romolo Valli-theater in het plaatje Reggio Emilia, de plaats waar in 1797 de Italiaanse vlag tot stand is gekomen. De Italiaanse vlag zal naar verluidt ook een rol gaan spelen in de presentatie van de auto: burgemeester Luca Vecchi zou een historische versie van de vlag gaan overdragen aan de Scuderia.

Ook in de livery van Ferrari gaat de Italiaanse driekleur volgens de Italiaanse krant een rol spelen, wat mogelijk een van de redenen is dat het team voor een presentatie in Reggio Emilia gekozen heeft. Een andere grote verandering aan de kleurstelling is de roodtint die gebruikt wordt. De matte afwerking blijft in 2020, maar de in bepaalde omstandigheden wat oranje-achtige roodtint wordt vervangen door een donkerdere tint.

Daarnaast zullen de startnummers een ander uiterlijk krijgen in 2020, wat samen met de verandering van de kleur een ode aan het verleden is. Charles Leclerc en Sebastian Vettel rijden volgens de Italiaanse krant met grote witte startnummers met een dun wit profiel eromheen, zoals de Scuderia die tussen 1979 en de vroege jaren '80 ook had.

Ferrari kijkt naar Red Bull Racing en Mercedes

Op het technische vlak heeft Ferrari getwijfeld over de introductie van een kortere wielbasis, maar uiteindelijk is besloten om dit niet te veranderen. Wel heeft het team veranderingen doorgevoerd om de zwakke plekken uit 2019 aan te pakken. Het gaat hierbij vooral om de bochten, waar Ferrari de nodige tijd verloor afgelopen seizoen. Voor de nieuwe oplossingen zou het ontwerpteam goed gekeken hebben naar Mercedes en Red Bull Racing.