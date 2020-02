Wintertest in het geheel live te volgen voor abonnees F1 TV Pro

De Formule 1 begint over zo'n twee weken aan de laatste fase voor het nieuwe seizoen met de wintertest in Barcelona. De zes testdagen zullen geheel live te volgen zijn op F1 TV Pro, terwijl er ook uitgebreide live timing verzorgd zal worden.

Die aankondiging deed de Formule 1 op donderdagavond. Voor het eerst zijn de wintertests een officieel Formule 1-evenement en dat houdt in dat de fans de actie ook vanuit huis kunnen volgen. Tussen 9.00 uur en 13.00 uur, en daarna van 14.00 uur tot 18.00 uur worden er beelden uitgezonden van de coureurs die op de baan zijn, maar ook van de teams die in de pits aan het werk zijn aan de bolides.

Daarnaast zal een team, dat bestaat uit de online presentatoren van de Formule 1 en de crew van Sky Sports F1, gedurende de dag vanuit de pits en paddock achtergronden en interviews brengen. Na afloop van iedere testdag volgt er een round-up show tussen 18.00 uur en 19.00 uur, waarin interviews en een terugblik op de dag verwerkt worden.

In tegenstelling tot de voorgaande jaren wordt er ook live timing aangeboden. Alle F1 TV-abonnees kunnen gedurende de test in het Live Timing-deel van de F1-app gedetailleerd in de gaten houden wat er gebeurt op de baan. Daarbij is het niet alleen mogelijk om te kijken naar de gebruikelijke drie sectoren, maar ook wordt er informatie verschaft over de minisectoren. Ook kunnen de verrichtingen van bepaalde coureurs direct met elkaar vergeleken worden.

Naast de live verslaggeving van de test biedt de Formule 1 ook enkele programma's aan die on demand op F1 TV te zien zullen zijn. Iedere dag worden de technische ontwikkelingen besproken in Tech Talk, terwijl op de vrijdagen van de twee testweken Paddock Pass wordt uitgezonden, met daarin exclusief nieuws, interviews en analyses van analisten en voormalig coureurs. Na afloop van beide testweken zal Jolyon Palmer in een uitgebreide analyse bekijken hoe de teams ervoor staan.